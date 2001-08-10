Доктор исторических наук Анатолий Кошкин презентует на Сахалине новую книгу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Презентация книги «Японская дилемма 1941 года: удар на север или на юг» пройдет в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 9 октября. Начало в 17.00, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Автор – доктор исторических наук. Профессор Института стран Востока, приглашенный профессор Осакского университета экономики и права, эксперт РАН, академик РАЕН, председатель Международного общественного движения «За территориальную целостность Российской Федерации «Русские Курилы», член исполнительного совета Российской ассоциации историков Второй мировой войны, член Союза Писателей России.

Для написания книги Анатолий Кошкин перевел, обработал, исследовал и ввел в научный оборот оригинальные японские документы – в годы войны совершенно секретные стенограммы Императорских совещаний и заседаний Координационного совета японского правительства и Императорской ставки. Именно на этих заседаниях определялась политика и стратегия японского государства, согласовывались политические и военные планы. В стенограммах отражены основные замыслы и целы участия императорской Японии во Второй мировой войне, споры о методах их достижения, компромиссные решения.

Мероприятие состоится в конференц-зале (1-й этаж СахОУНБ). Вход свободный.

Справки по телефону +7(4242) 45-13.