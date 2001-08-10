В Сахалинской области запустят программу по ремонту подвалов многоквартирных домов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На заседании регионального правительства министр жилищно-коммунального хозяйства Наталия Куприна доложила о планах по проведению капитальных работ в более чем 700 подвалах. Реализация программы рассчитана на три года. Кроме того, до начала отопительного сезона в регионе осушат все подвальные помещения, которые нуждаются в оперативных работах.

По поручению главы региона министерство жилищно-коммунального хозяйства разработало трехлетний план по ремонту подвальных помещений МКД. В настоящее время продолжается формирование списков домов, которые нуждаются в проведение работ в подвальных помещениях. Текущий перечень адресов включает 718 домов. В первую очередь будут ремонтироваться подвалы, которые затоплены водой. При необходимости будет проводиться ремонт систем водоотведения и водоснабжения.

В Поронайском районе формирование полного списка адресов завершится до 1 октября. Перед ремонтом управляющие компании Поронайского городского округа проведут подготовку помещений - уборку мусора и других предметов, а также обеспечат доступ к подвалам. Помимо текущего ремонта, капитальным ремонтом по региональной программе будут охвачены подвальные помещения по шести адресам в Поронайске, Востоке и Вахрушеве.

Отметим, ремонт подъездов и придомовых территорий – важное направление губернаторской программы "Забота. Защита. Уважение". Всего за несколько лет на Сахалине и Курилах в порядок привели почти 700 дворов и около 7000 подъездов. В этом году капитальными работами охватили 187 дворов. Кроме того, в рамках федерального проекта "Дальневосточные дворы" ремонтируют еще 11 придомовых территорий. На стадии завершения находится программа косметического ремонта в подъездах многоквартирных домов. В порядок на сегодня привели свыше 2,8 тысячи объектов. Работы будут продолжаться и осенью.