Тихоокеанское
информационное агентство
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17:47, | Новости общества Сахалина и Курил

29 сентября в районе дома №9 по переулку Горького в Южно-Сахалинске временно закроют проезд

29 сентября в районе дома №9 по переулку Горького в Южно-Сахалинске временно закроют проезд

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На участке дороги пер. Горького в районе дома № 9 запланировано проведение работ на теплосети. Ограничения продлятся с 8.00 до 17.00, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации. 

Автомобилисты смогут объехать участок по 2 Хабаровской и 2 Комсомольской улицам.

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