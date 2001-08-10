С 1 октября в Южно-Сахалинске меняется схема движения маршрута №1
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Центр управления городской мобильностью информирует пассажиров об изменении схемы движения автобусов маршрута №1 «Психоневрологический интернат» - «Школа № 6», рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Так, с 1 октября автобусы будут двигаться по следующему маршруту: от остановочного пункта «Психоневрологический интернат» по пр Мира — ул. Украинская — ул. Долинская — ул. Крайняя — пр. Мира — пр. Коммунистический и далее по утвержденной схеме движения до остановочного пункта «Школа №6» и так же в обратном направлении. Расписание осталось прежним.
Отметим, на ул. Долинской и ул. Крайней обустроены остановочные пункты.
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