Тихоокеанское
информационное агентство
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С 1 октября в Южно-Сахалинске меняется схема движения маршрута №1
17:06, | Новости общества Сахалина и Курил

С 1 октября в Южно-Сахалинске меняется схема движения маршрута №1

С 1 октября в Южно-Сахалинске меняется схема движения маршрута №1

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Центр управления городской мобильностью информирует пассажиров об изменении схемы движения автобусов маршрута №1 «Психоневрологический интернат» - «Школа № 6», рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Так, с 1 октября автобусы будут двигаться по следующему маршруту: от остановочного пункта «Психоневрологический интернат» по пр Мира — ул. Украинская — ул. Долинская — ул. Крайняя — пр. Мира — пр. Коммунистический и далее по утвержденной схеме движения до остановочного пункта «Школа №6» и так же в обратном направлении. Расписание осталось прежним.

Отметим, на ул. Долинской и ул. Крайней обустроены остановочные пункты. 

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