Сахалинка развивает школу танцев на острове

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ольга Бухтоярова превратила любимое хобби в бизнес и планирует открыть собственную хореографическую студию. Сахалинка объединит сразу несколько направлений: телесные и театральные практики, расширение энергетики и сознания, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве экономического развития.

– Я занималась танцами всю свою жизнь, осваивая разные стили. В период пандемии меня заинтересовало новое танцевальное направление – хай хилс. В основном я работала в партнерстве, чтобы перейти к самостоятельной деятельности и начать официально работать, я обратилась в центр «Мой бизнес». Специалисты порекомендовали зарегистрироваться самозанятой, и установить приложение «Мой налог», который имеет очень удобный интерфейс. С его помощью я веду свою бухгалтерию без лишних сложностей, – рассказала преподаватель танцев.

Для получения новых знаний и опыта в предпринимательстве Ольга зарегистрировалась на проект «Наставничество». В новом сезоне участвуют 32 участника и 8 опытных владельцев свое дела из различных сфер островного бизнеса, которые в течение трех месяцев обучают маркетингу, методам увеличения продаж и другим основам ведения бизнеса.

– В островном регионе проект «Наставничество» реализуют уже четвертый год. Более 120 начинающих предпринимателей приняли участие в программе, и почти половина из них смогли запустить собственный бизнес. Основная задача – это помочь в кратчайшие сроки под чутким руководством экспертов добиться поставленных целей. Все наставники – действующие бизнесмены, которые делятся своими кейсами и лучшими практиками, освещают возможные подводные камни и помогают избежать множества ошибок, прокомментировала заместитель руководителя Центра поддержки предпринимательства Любовь Дейнега.

В регионе предоставляют целый ряд мер поддержки для самозанятых. Они могут рассчитывать на получение социального контракта до 350 тысяч рублей, субсидий от администраций муниципальных образований, займов по льготным ставкам, бесплатного обучения и участия в ярмарках. Обратиться за консультацией по мерам поддержки можно в центр «Мой бизнес»: 8 800 222 0123.