На ремонтируемом участке проспекта Победы в Южно-Сахалинске завершают прокладку инженерных сетей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На одной из главных улиц Южно-Сахалинска продолжается капитальный ремонт. Сегодня специалисты администрации совместно с представителями общественного дорожного совета, действующего при мэрии, проинспектировали ход работ на участке пр. Победы от железнодорожного переезда до ул. Железнодорожной. Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

- Ремонт идет поэтапно и в рамках утвержденного графика. Материалы, силы и средства у подрядчика в наличии. Сейчас завершается прокладка инженерных сетей, скоро начнется замена грунта, ведется подготовка к работам в зоне железнодорожного переезда, - комментирует инженер по надзору за строительством управления дорожного хозяйства и благоустройства Светлана Мантицкая.

В рамках проекта, напомним, предусмотрено переустройство всех инженерных сетей, в том числе ливневой канализации, сетей связи, участков водопровода, водоснабжения, полная замена основания, устройство асфальтобетонного покрытия.

- Объект очень важный для города и, надо признать, очень сложный, поэтому оставлять строителей один-на-один с проблемами нельзя. То, что мы видим на поверхности, это сотая доля того, что на самом деле. Здесь много коммуникаций, очень сложный узел развязки, с учетом того, что строится перспективный коллектор, который будет централизованно уводить воду. В целом есть замечания рабочего порядка, но все они обсуждаемы, - отметил председатель общественного дорожного совета Южно-Сахалинска Валерий Ерохов.

В мониторинге ремонта на важной магистрали постоянно участвует дорожный совет.

- Председатель всегда делает акцент на том, что все скрытые работы, которые происходят, они влияют на качество итогового результата, его эксплуатационные характеристики. Сегодня на выездном совещании обсудили вопросы, которые возникали в ходе мониторингов, диалог состоялся. Надеюсь, что по завершении ремонта улица будет работать на все 100%, - делится член общественного совета Южно-Сахалинска Олег Меркушев.

Открыть одну из ключевых улиц города планируется к 1 ноября. Здесь, помимо масштабных работ по устройству дождеприемной системы, в нормативное состояние будет приведена проезжая часть, заменено дорожное покрытие, отремонтированы тротуары с обеих сторон, оборудовано освещение.

Напомним, движение транспорта на участке по пр. Победы от ул. Вокзальной до ул. Железнодорожной временно ограничено. Проезд осуществляется по ул. Вокзальной с выездом на ул. Железнодорожную.

Комплексное развитие улично-дорожной сети, а также создание безопасной и комфортной инфраструктуры для автовладельцев и пешеходов – одно из приоритетных направлений в работе администрации Южно-Сахалинска и мэра Сергея Надсадина. Ремонт и реконструкция дорог в Сахалинской области находятся на особом контроле губернатора Валерия Лимаренко.