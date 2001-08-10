В Корсакове пройдет форум активных граждан

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

4 октября 2024 г., в Корсакове состоится 9-й форум активных граждан, рассказали ТИА "Острова" в региональном Общественной палате.

На Форуме обсудят вопросы патриотического воспитания молодежи, духовно-нравственных и семейных ценностей, преподнесут молодежи уроки финансовой грамотности и экологичного поведения, а пенсионерам уроки безопасного поведения в интернете.

Также в рамках Форума предполагается работа площадки по обсуждению проблем и перспектив развития сферы ЖКХ и ТОС в Корсаковском городском округе.

Члены Общественной палаты, представители органов власти и некоммерческих организаций области, выступят на Форуме в качестве экспертов, поделятся опытом и ответят на актуальные вопросы.

Приглашаем активных жителей и представителей некоммерческих организаций района к участию в Форуме.

Регистрация участников начнется в 09:30 ч. в КДЦ «Океан» по адресу пер. Молодежный 7.

Дополнительную информацию возможно получить в Общественной палате Сахалинской области по телефону: 8 (4242) 424231.