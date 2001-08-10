На улице Невельской в Южно-Сахалинске уже наполовину завершены работы по обустройству тротуаров

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники завода им. Федотова сегодня работают на участке ул. Невельской от пересечения с ул. Комсомольской до ул. Физкультурой. Подрядная организация выполняет устройство тротуара протяженностью около 450 метров, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Как рассказал начальник отдела по содержанию автомобильных дорог Южно-Сахалинска Андрей Нечепуренко, здесь рабочие уже сделали порядка половины всего объема работ. Уложено около 50 процентов асфальтобетонного покрытия, также выполняются бетонные работы.

- Сейчас выполняется устройство бетонного замка под бордюр, как только бетон наберет прочность, приступим к укладке щебеночного основания и далее зайдем с асфальтом на оставшемся отрезке, – прокомментировал Андрей Нечепуренко, – ранее в этом районе отсутствовала пешеходная зона. Поступали обращения от жителей. Было принято решение включить данный участок в план и выполнить работу в рамках текущего содержания.

Работы планируется завершить в течение следующей недели. При неблагоприятных погодных условиях сроки могут быть скорректированы.

Несмотря на то, что активная фаза дорожного ремонта в Южно-Сахалинске уже завершена, подрядные организации продолжают работать в разных районах городского округа. Ранее тротуар также обновлен на участках ул. Антона Буюклы, Садовой, Колхозной и на других улицах. Силами завода им. Федотова асфальтирование тротуара выполнено в районе пересечения улиц Ленина и Пуркаева, вдоль улицы Больничной.

Напомним, всего в сезоне заасфальтировано более 126 тысяч квадратных метров дорожного полотна.