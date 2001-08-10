Жителям Южно-Сахалинска напоминают о правилах пожарной безопасности
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В островной столице продолжается пожароопасный сезон. Все службы, осуществляющие контроль в данной сфере, находятся в режиме повышенной готовности. Одна из задач специалистов - напомнить жителям города и собственникам земельных участков о правилах обращения с огнем, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
В соответствии с правилами противопожарного режима на территории городского округа запрещено использовать открытый огонь. Правила утверждены постановлением правительства Российской Федерации.
Основные требования пожарной безопасности предполагают запрет на разведение открытого огня для приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого мест, а также сжигание мусора, травы, листвы и иных отходов, материалов или изделий на землях общего пользования и территориях частных домовладений в населенных пунктах.
Собственники земельных участков обязаны обеспечить на своей территории наличие емкости (бочки) с водой или огнетушителя и производить регулярную уборку мусора и покос травы.
Специалисты напоминают, на территории городского округа запрещается оставлять емкости с горючими и легковоспламеняющимися жидкостями, горючими газами.
Нарушение требований пожарной безопасности влечет предупреждение либо наложение административного штрафа на граждан и юридических лиц.
Специалисты напоминают, что основным виновником лесных пожаров является человек - его небрежность при использовании огня во время работы и отдыха. Большинство пожаров возникает в результате сельскохозяйственных палов, сжигания мусора, в местах пикников, сбора грибов и ягод, во время охоты, от брошенной горящей спички и непотушенной сигареты. Памятки о соблюдении правил пожарной безопасности размещены на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска.
При возникновении возгорания необходимо звонить по единому номеру вызова экстренных служб 112.
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