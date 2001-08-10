Тихоокеанское
информационное агентство
27 Сентября 2024
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С 1 октября в Южно-Сахалинске меняется схема движения маршрута №1
12:09, | Новости общества Сахалина и Курил

На участках Коммунистического проспекта и ул. Дзержинского в Южно-Сахалинске ограничат движение

На участках Коммунистического проспекта и ул. Дзержинского в Южно-Сахалинске ограничат движение

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске в связи с проведением 28-го Дальневосточного энергетического форума «Нефть и газ Сахалина» будут действовать ограничения для парковки и движения автомобилей, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Так, в  период проведения форума с 16:00 среды, 2 октября до 13.00 четверга, 3 октября будут введены ограничения парковки автомобилей:

- на Коммунистическом проспекте от пр. Мира до ул. Дзержинского;

- на  ул. Дзержинского от ул. Хабаровской до ул. Карла Маркса.

Ограничения для движения транспорта с 13:00 до 00.00 3 октября затронут следующие участки улиц:

- на Коммунистическом проспекте от пр. Мира до ул. Дзержинского;

- на  ул. Дзержинского от ул. Хабаровской до ул. Карла Маркса.

Автомобилистов просят заранее планировать маршруты.

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