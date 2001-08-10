На Сахалине стартовала акция "БумБатл"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинская область присоединилась к Всероссийской акции «БумБатл», которая проводится в поддержку нацпроекта «Экология», инициированного президентом России. Вторсырье, собранное в рамках мероприятия, получит новую жизнь: из него будут производить упаковочный картон, подложки под яйца, туалетную и упаковочную бумагу. Итог станут известны 15 ноября, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве ЖКХ.
Ключевая цель акции – сокращение излишнего потребления бумаги и формирование экологических привычек и культуры бережного отношения к природе.
- «БумБатл» не просто акция, а соревнование среди участников в командном или индивидуальном зачете. Победителем станет команда, сдавшая наибольшее количество макулатуры. Мы приглашаем к участию всех желающих – воспитателей, учителей, родителей, учеников и студентов детских садов, школ, вузов, колледжей, а также трудовые коллективы различных компаний. Побороться за лучший результат можно и вместе с семьей – в Год семьи для этого появилась отдельная номинация, - отметила директор департамента организации обращения с твердыми коммунальными отходами министерства ЖКХ Виктория Огиенко.
Чтобы принять участие в акции «БумБатл», необходимо зарегистрироваться на сайте проекта. Коллективные заявки на участие принимаются с 23 сентября по 10 ноября. Побороться за первенство в индивидуальном зачете можно с 23 сентября по 15 ноября.
Министерством ЖКХ совместно с региональным отделением экологического движения «Экосистема», возглавляемым Андреем Витулиным, министерством экологии и устойчивого развития Сахалинской области и региональным оператором будут проведены экоуроки в школах, колледжах и детских садах для продвижения и воспитания экологической осознанности среди подрастающего поколения.
Важно предварительно рассортировать по видам вторсырья, удалить скрепки и скотч. Принимаются бумажные пакеты, журналы, картонные коробки, газеты, белая и цветная бумага. В течение акции будет организован вывоз собранной макулатуры организациями, которые непосредственно занимаются ее сбором, обработкой и утилизацией.
В прошлом году неравнодушными жителями при участии школ и детских садов Южно-Сахалинска, а также пгт. Тымовское удалось собрать порядка 12 тонн макулатуры. Победителем Всероссийской акции стала школа пгт. Тымовское, в которой собрали более 3 тонн.
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