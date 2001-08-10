В Сахалинской области появится современный мусоросортировочный комплекс

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Реконструкция мусорного полигона твердых бытовых отходов мощностью 124 тыс. тонн в Южно-Сахалинске завершится в первом квартале 2025 года. На сегодняшний день на объекте продолжаются работы по строительству административно-бытового комплекса, мусоросортировочного цеха и запуску системы очистки сточных вод, рассказали ТИА "Острова" в АО "Управление по обращению с отходами".

Модернизация и последующая эксплуатация полигона создадут новые рабочие места для местных жителей, что также положительно скажется на экономической ситуации в регионе.

- Считаем крайне важным переходить на самые современные способы обращения с твердыми коммунальными отходами. Новое оборудование обеспечит полную обработку твердых коммунальных отходов и позволит снизить объемы захоронения, направляя больше сырья на вторичную переработку. Все это необходимо для разумного использования ресурсов и заботы о нашей природе, - подчеркнул исполнительный директор АО «Управление по обращению с отходами» Владимир Ткачук.

После завершения реконструкции, планируется увеличить объем переработки твердых коммунальных отходов с 60 до 124 тысяч тонн в год. Это значительно повысит эффективность работы полигона и позволит более рационально управлять ресурсами.

В настоящее время на объекте возведена металлоконструкция административно-бытового комплекса, смонтированы пожарные резервуары, ведутся бетонные работы под установку каркаса цеха прессования, также завершено строительство ванны дезинфекции. Часть нового оборудования доставлена на полигон.

- Важно осознанно подходить к вопросам сортировки вторсырья и активно развивать инфраструктуру для его переработки. Строительство нового мусоросортировочного комплекса – ключевой шаг к эффективному обращению с отходами и сохранению ресурсов нашего региона. Вместе мы работаем над стратегическими целями по созданию действенного механизма, который будет охватывать все этапы – от сбора отходов до их обработки и утилизации, — отметила Наталия Куприна, министр ЖКХ Сахалинской области.

Напомним, модернизация и обновление полигона предусматривает создание мусоросортировочного комплекса с закупкой нового оборудования отечественного производства РЖЕВ-МАШ, строительство административного корпуса для персонала, введение в эксплуатацию системы очистки сточных вод (СОС-200) и установку системы пожарной безопасности. Реконструкция позволит минимизировать воздействие на окружающую среду и увеличить время полезной эксплуатации полигона. В проектные решения заложены наилучшие доступные технологии.

- Не многие верят в важность переработки вторсырья. Но ведь значительная часть отходов производства и потребления, которые поступают на полигон, на самом деле пригодна для повторного использования. Это касается бумаги, металла, пластика и стекла. Даря вторую жизнь отходам, мы не только способствуем защите окружающей среды, но и создаем более устойчивую систему управления отходами в нашем регионе, - поделился Алексей, житель Южно-Сахалинска.

Отметим, на сегодняшний день на "Известковый" доставляют отходы с Южно-Сахалинска, Холмского и Анивского районов. Ежемесячно поступает около 6 тысяч тонн твердых коммунальных отходов, из которых подлежит переработке порядка 170 тонн вторсырья. После накопления в достаточном количестве вторичные ресурсы отправляются в Хабаровск, Уссурийск и Владивосток на заводы для производства различных изделий.