Более 400 ступенек приведут жителей и гостей Сахалина к останцу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Благоустройство территории рекреационной зоны «Место силы «Весточка» продолжается. Сейчас к останцу «Лягушка» - одному из любимых мест у южносахалинцев и гостей города - обустраивают комфортный подъем. Завершить работы планируется в конце октября, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

На особо охраняемой природной территории они ведутся максимально осторожно и под особым контролем. Что важно: одна из обязательных экспертиз показала, что лестничный подъем снимет нагрузку на земельный покров, деревья и их корни. При этом задача специалистов - не потерять ни одно дерево, сохранив уникальный природный ландшафт этого места.

Немаловажно: на лестнице будут обустроены 4 мини-смотровые площадки, где посетители смогут отдохнуть и полюбоваться пейзажами.

- Напомню, что ранее по поручению мэра города Сергея Надсадина был разработан большой мастер-план по благоустройству территории Весточки и Лягушки, в рамках которого, в том числе по обращениям населения, было решено построить лестницу к природному памятнику. Поэтому лестница - это как раз то компромиссное решение, которое позволит сохранить природу и удовлетворить вкусы путешественников, - комментирует директор департамента культуры и туризма администрации Южно-Сахалинска Ирина Герасимова.

Ежедневно «Лягушку» посещает большое количество людей, практически в любой момент здесь можно встретить гостей. Летом, к примеру, нагрузка составляла около 19 тысяч человек в месяц.

Администрация просит сейчас отнестись с пониманием к временным неудобствам и выбирать место для подъема с другой стороны - для этого установлен указатель. Обход более долгий, но комфортный и пологий, в нескольких сложных местах есть бечевка, которая помогает надежнее подняться.

Кроме того, напомним, что в июне на Весточке была открыта вело-пешеходная дорожка. Экотропа представляет собой восточный обход к останцу Лягушка, который появился в дополнение к традиционному пути через Солнечную поляну. Здесь есть скамейки, если нужно отдохнуть, установлены урны, проведено освещение.

Сейчас в Южно-Сахалинске и Сахалинской области набирает высокие темпы развитие туристического потенциала. Импульс этой работе придал губернатор Валерий Лимаренко.

О завершении работ и открытии лестницы для посетителей администрация Южно-Сахалинска расскажет на сайте и в социальных сетях.