В Сахалинской области с начала года для детей-сирот приобрели 181 квартиру

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской области c начала текущего года для детей-сирот приобрели 181 квартиру. Такая информация была озвучена на заседании правительства островного региона под председательством Алексея Белика, рассказали ТИА "Острова" в региональном праыительстве.

В соответствии с действующим законодательством, молодым людям, оставшимся без попечения родителей, по достижении 18 лет государство предоставляет отдельное благоустроенное жилье. За последние несколько месяцев в островном регионе квартиры получили 136 сирот. 45 жилых помещений – в стадии оформления документов. До конца года планируется приобрести еще 56 квартир.

- Необходимо принять все меры, чтобы обеспечить жильем сирот, создать для этих молодых людей нормальные стартовые позиции в жизни. Главы муниципальных образований должны взять покупку квартир под личный контроль, и до конца года решить поставленную задачу. Средства из регионального бюджета на эти цели выделены в полном объеме, - сказал Алексей Белик.

Наиболее успешно работу по покупке жилья провели власти Южно-Сахалинска, Южно-Курильского, Невельского, Макаровского и Анивского районов. Общий объем финансирования на покупку жилья для сирот в островном регионе в 2024 году составил 897,9 миллиона рублей.