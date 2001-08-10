В Сахалинской области с начала года для детей-сирот приобрели 181 квартиру
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Сахалинской области c начала текущего года для детей-сирот приобрели 181 квартиру. Такая информация была озвучена на заседании правительства островного региона под председательством Алексея Белика, рассказали ТИА "Острова" в региональном праыительстве.
В соответствии с действующим законодательством, молодым людям, оставшимся без попечения родителей, по достижении 18 лет государство предоставляет отдельное благоустроенное жилье. За последние несколько месяцев в островном регионе квартиры получили 136 сирот. 45 жилых помещений – в стадии оформления документов. До конца года планируется приобрести еще 56 квартир.
- Необходимо принять все меры, чтобы обеспечить жильем сирот, создать для этих молодых людей нормальные стартовые позиции в жизни. Главы муниципальных образований должны взять покупку квартир под личный контроль, и до конца года решить поставленную задачу. Средства из регионального бюджета на эти цели выделены в полном объеме, - сказал Алексей Белик.
Наиболее успешно работу по покупке жилья провели власти Южно-Сахалинска, Южно-Курильского, Невельского, Макаровского и Анивского районов. Общий объем финансирования на покупку жилья для сирот в островном регионе в 2024 году составил 897,9 миллиона рублей.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
11:16 Сегодня Власти Южно-Сахалинска приведут в порядок захоронения ветеранов Великой Отечественной войны, которые оказались заброшены
12:22 Сегодня Южносахалинцев приглашают приобрести свежую кету
09:03 Сегодня На вулкане Эбеко зафиксирован пепловый выброс
10:12 Сегодня На Сахалине открылась III областная выставка-ярмарка издательской продукции
16:07 19 Сентября Сахалинец, пользуясь служебной заправочной картой, украл более 5 тонн бензина
10:50 20 Сентября Инфляция в августе на Сахалине и Курилах замедлилась
15:07 19 Сентября Сахалинским школьникам и студентам помогут выстроить свою карьеру
13:36 19 Сентября В аэровокзале Южно-Сахалинска открылась выставка семейных фотографий
16:10 29 Августа Сахалинским предпринимателям стал доступен маркетплейс услуг для бизнеса
15:50 12 Сентября На Кунашире найдены "грибоживотные", способные перемещаться
14:12 30 Августа Три тысячи муаровых лент раздали в Южно-Сахалинске в канун 3 сентября
12:47 12 Сентября На Сахалине задержали жителя Костромы, которого подозревают в нападении на женщин
Выбор редакции
- 10:55 Сегодня В Южно-Сахалинске поговорили о переработке бумаги
- 14:22 Вчера В Южно-Сахалинске к ответственности за езду по встречной полосе привлечен водитель
- 11:39 24 Сентября Северо-Курильск преображается в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды"
- 15:23 23 Сентября На международном турнире по плаванию "Сахмастерс" разыграли 38 комплектов наград
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?