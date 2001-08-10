Дальневосточный транспортный прокурор проведет личный прием предпринимателей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Дальневосточный транспортный прокурор 1 октября проведет личный прием предпринимателей, в том числе в режиме видеосвязи, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе сахалинской транспортной прокуратуры.
В целях оказания субъектам предпринимательствлй деятельности помощи по правовым вопросам, защите нарушенных прав и законных интересов в органах Дальневосточной транспортной прокуратуры, в том числе в Сахалинской транспортной прокуратуре 1 октября с 10-00 до 18-00 будет проведен Всероссийский день приема предпринимателей.
Бизнесмены могут сообщить о фактах нарушения закона и создания административных барьеров в сфере функционирвания железнодорожного, воздушного и водного транспорта, при перемещении товаров через таможенную границу, осуществлении оперативно-розыскной и уголовно-процессуальной деятльности.
Дальневосточный транспортный прокурор Александр Борисович Воронин проведет прием предпринимателей 1 октября с 11-00 до 13-00 (Сахалинского времени) в режиме видеосвязи через Сахалинскую транспортную прокуратуру.
Предпринимателям необходимо прийти в Сахалинскую транспортную прокуратуру по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, д. 34.
Предварительная запись по телефону: 8 (4242) 43-32-25 приемная транспортной прокуратуры, 8 (4242) 433-225 помощник Сахалинского транспортного прокурора Собянина Инна Сергеевна, 8 (4242) 42-49-01 заместитель Сахалинского транспортного прокурора Односторонцев Роман Васильевич.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт
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