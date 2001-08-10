В Луговом появилась новая благоустроенная дорога к двум школам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В планировочном районе Луговое завершается благоустройство участка улицы 2-я Набережная от заезда к коррекционной школе «Надежда» до ул. 2-я Заречная. Здесь также расположена школа № 30 и недавно открывшийся дополнительный корпус к ней, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Работы по благоустройству улицы проведены в рамках исполнения поручения губернатора Валерия Лимаренко. Также с просьбами об асфальтировании ул. 2-я Набережная обращались жители планировочного района на встречах с мэром города Сергеем Надсадиным.

- Эта дорога имеет большую социальную нагрузку - это подъездной путь сразу к двум учебным заведениям, сейчас мы обеспечили их доступность для людей. Родители могут проехать ближе к школам, удобно припарковаться и безопасно высадить детей. Специально для этого были обустроены тротуары, паковочные карманы и пешеходные переходы. Подрядчик ведет работы с опережением графика и совсем скоро объект будет сдан, - уточнил инженер по надзору за строительством МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Александр Кочкаев.

Отметим, при строительстве учитывались особенности здоровья детей, посещающих коррекционную школу «Надежда» - дорожная инфраструктура ул. 2-я Набережная предназначена для маломобильных граждан. Пешеходные переходы оборудованы тактильной плиткой, применялись понижающие бордюры. Установлены специальные дорожные знаки в местах парковки для автомобилей, перевозящих маломобильных граждан.

- Площадь асфальтобетонного покрытия дороги составляет 2300 квадратных метров, тротуара - 600. Выполнено озеленение: посеяны газоны вдоль обочин. В настоящее время основные работы завершены, ведется установка дорожных знаков, также сегодня начнем нанесение дорожной разметки, - рассказал начальник производственно-технического отдела ООО «Вертикаль» Антон Полянский.

Планируется, что данный участок улицы 2-я Набережная по окончанию всех работ и комплексной уборки будет открыт для проезда с 30 сентября.

Уточним, создание безопасной и комфортной дорожной инфраструктуры, в том числе к социальным объектам один из приоритетов в работы администрации города. Проекты реализуются при поддержке правительства Сахалинской области, губернатора Валерия Лимаренко и находится на контроле мэра города Сергея Надсадина.