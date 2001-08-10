Тихоокеанское
информационное агентство
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12:22, | Новости общества Сахалина и Курил

Южносахалинцев приглашают приобрести свежую кету

Южносахалинцев приглашают приобрести свежую кету

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня, 26 сентября, жители и гости областного центра могут приобрести свежую кету, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Торговля осуществляется с 15.00 по адресу: ул. Горького, 32 (У ТЦ «Реми»).

Цена - 138 руб/кг.

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