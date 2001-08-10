В Смирных проверили качество уборки дворов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Специальная комиссия провела мониторинг содержания придомовых территорий по улицам Западной и 8 марта в Смирных. В состав комиссии вошли специалисты министерства жилищно-коммунального хозяйства, государственной жилищной инспекции Сахалинской области, представители администрации муниципалитета, а также руководитель регионального Исполкома Народного фронта, председатель комитета по ЖКХ Общественной палаты Сахалинской области, координатор проекта «Старшие по домам» Алена Силачева, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве ЖКХ.

Специалисты оценивали соблюдение стандарта уборки дворовых территорий по нескольким критериям: отсутствию мусора в урнах, на пешеходных зонах и входных группах, на контейнерных и детских площадках, а также отсутствию крупного мусора на придомовой территории. Кроме того, комиссия уделила внимание необходимости окоса травы и наличию спецодежды и инвентаря у дворников.

– Мы оценили качество уборки в шести дворах. Ответственность за соблюдение порядка здесь несет ООО «УК «Наш Дом Смирных». Замечаний к соблюдению стандарта у членов комиссии не возникло ни в одном дворе. Хотелось бы отметить хорошую работу управляющей компании, – поделилась начальник отдела жилищной политики министерства ЖКХ Сахалинской области Ольга Юдина.

Помимо дворов, комиссия проверила качество выполненного ремонта подъездов. К сегодняшнему дню в Смирныховском районе завершен ремонт 103 мест общего пользования из запланированных 90.

Традиционно рабочая поездка завершилась встречей с председателями Советов многоквартирных домов, членами движения «Серебряные волонтеры», представителями управляющих организаций и ресурсоснабжающих компаний в рамках проекта «Управдом», реализуемого в Сахалинской области с 2021 года по поручению губернатора островного региона Валерия Лимаренко. Алена Силачева рассказала о проекте «Управдом», его целях и задачах, итогах прошлых лет, о ТОСах и дальнейшем расширении проекта в рамках школы губернатора.

– Основная задача управдомов заключается во взаимодействии с жильцами многоквартирных домов, организации и проведении общих собраний, а также в обсуждении вопросов, связанных с содержанием и благоустройством как самого дома, так и придомовой территории. Вопросы на встречах поступают разные. В одних районах жильцов больше интересуют темы, связанные с работой управляющих компаний. В других – больше вопросов по капитальному ремонту домов или обращению с отходами. Но все муниципалитеты объединяет одно – желание людей сделать свою жизнь и пространство вокруг себя уютнее и комфортнее, – отметила Алёна Силачёва.

Собравшимся также рассказали, как выбрать совет многоквартирного дома. Для этого необходимо инициировать проведение общего собрания собственников, проинформировать их о его проведении, провести собрание, а также подвести итоги голосования и уведомить собственников.

Отметим, ранее подобные встречи прошли практически во всех муниципальных образованиях островного региона. До конца года специалисты планируют посетить ­­­­­­­­­­­­­­­­­Оху, Шахтерск и Южно-Курильск