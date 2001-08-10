Губернатор потребовал ускорить темпы социальной газификации на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской области продолжается газификация частного жилого сектора. По данным на сентябрь в регионе с начала года голубое топливо получили 873 домовладения. Еще 455 абонентов имеют высокую степень готовности домов к приему ресурса. На заседании регионального правительства губернатор Валерий Лимаренко поручил муниципалитетам ускорить темпы социальной газификации, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

- Нужно провести разъяснительную работу со всеми собственниками домов, которые обеспечены газораспределительными сетями, объяснить, какими льготами они могут воспользоваться для установки внутридомового оборудования. Муниципалитеты должны усерднее информировать людей о такой услуге, помогать им во всех вопросах, - сказал глава региона.

Согласно постановлению Правительства РФ, с 2021 года в России действует программа социальной догазификации. Она предполагает, что в газифицированных населенных пунктах газопровод-ввод бесплатно подводится к границам земельных участков граждан. Сахалинцам, которые хотят перевести свой дом на экологичное топливо, покрывают расходы на строительство внутридворового газопровода и работы внутридомовой системы газоснабжения, монтаж и подключение оборудования, но не более предельной суммы компенсационной поддержки. С июня текущего года по инициативе Валерия Лимаренко сумма компенсации из областного бюджета увеличена до 180 тысяч рублей. Дополнительно муниципальные образования субсидируют от 30 до 60 тысяч рублей на покупку газового оборудования определенным категориям граждан - участникам ВОВ, СВО и членам их семей, инвалидам и ветеранам боевых действий, многодетным и малоимущим семьям, а также семьям, которые воспитывают детей-инвалидов.

- Перейти на газ сегодня имеют возможность жители частных домов Южно-Сахалинска и семи газифицированных районов — Охинского, Ногликского, Тымовского, Александровск-Сахалинского, Макаровского, Корсаковского и Анивского. В планах до 2028 года газифицировать Смирныховский, Холмский, Томаринский и Невельский округа, - рассказал министр энергетики Сахалинской области Дмитрий Куварин.

По данным регионального министерства энергетики, с 2021 года на Сахалине на газ переведено 4929 домовладений. Власти региона отмечают, что отопление голубым топливом надежнее и выгоднее, чем дровами и углем.

В апреле 2024 года программа социальной газификации была расширена на федеральном уровне: ее участниками теперь могут стать владельцы участков в садовых товариществах, которые входят в границы газифицируемых населенных пунктов. Согласно плану, в ближайшие годы техническая возможность подключения к газу должна быть создана для 152 СНТ в Южно-Сахалинском, Анивском и Корсаковском округах.

Подать заявку на подключение частного дома к газу можно в центрах оказания услуг газораспределительной организации, на портале государственных услуг или на портале единого оператора газификации РФ.