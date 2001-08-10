В Южно-Сахалинске поговорили о переработке бумаги

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Информационный урок «Бумбатл», в рамка одноименной акции, прошел 25 сентября в главной библиотеке Сахалина. Слушателями стали учащиеся среднего звена школы № 4,рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ.

Ребят ознакомили с технологиями изготовления бумаги в разные исторические периоды. На уроке рассмотрели процесс производства бумаги из древесины на предприятиях в наши дни, классификацию видов макулатуры и уточнили, что из нее можно сдавать в переработку, а что нельзя.

В ходе занятия школьники выяснили, что бумагу можно переработать 7-16 раз – после этого истощается целлюлозное волокно. На изготовление одной тонны бумаги нужны две тонны древесины (это примерно 17 деревьев), 430-602 кг нефтяного эквивалента (5000-7000 МВт в час), 100-200 кубометров воды.

В завершение ребята ответили на вопросы викторины и пожелали участвовать в акции по сбору макулатуры.

Стоит отметить, что в первый день старта Акции в СахОУНБ смогли собрать около 100 кг макулатуры.