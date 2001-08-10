На Сахалине открылась III областная выставка-ярмарка издательской продукции

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Торжественное открытие выставки-ярмарки, организованной СахОУНБ при поддержке регионального министерства культуры и архивного дела, прошло в главной библиотеке области 25 сентября. Участниками мероприятия стали авторы, издательские организации, представители государственных и муниципальных учреждений культуры и искусства, федеральных и областных организаций науки и образования Сахалинской области и Дальнего Востока, а также читатели.В первый день «Книжного ожерелья» гостей для гостей запланировано шесть творческих площадок, в числе которых книжные выставки, встречи с писателями, лекции и мастер-классы, рассказы ТИА "Острова" в СахОУНБ.

В своей приветственной речи исполняющая обязанности директора СахОУНБ Марина Волкова подчеркнула значимость областной выставки-ярмарки, сделав акцент на представленных краеведческих изданиях, которые быстро становятся библиографическими редкостями из-за небольших тиражей.

Председатель Сахалинского фонда культуры Александр Москалев выразил благодарность всем, кто занимается издательством краеведческой литературы. По его словам, несмотря на конкуренцию со стороны популярных информационных источников, именно научная литература является основой для изучения истории и развития региона.

Почетным гостем мероприятия стал полковник в отставке, ветеран боевых действий, заслуженный работник правоохранительных органов и член Союза писателей и журналистов России Олег Петров. Он рассказал, что не был на Сахалине 10 лет, и заметил, что за это время областной центр сильно изменился, однако трепетное отношение островитян к книгам осталось неизменным. Также гость отметил, что электронные издания важны, но ничто не сравнится с ощущением от чтения настоящей книги. Он поблагодарил сотрудников СахОУНБ за их работу и обратил внимание на разнообразие краеведческой литературы. В завершение своей речи он выразил сожаление, что в Забайкалье такая работа ведется в меньших масштабах.

С музыкальными номерами перед гостями выступили ансамбль скрипачей «Ассорти» южно-сахалинской Детской школы искусств №2 и руководитель школы вокала «Voice group» (Воис групп) Анна Липченко.

Также программа первого дня включала встречу с молодым автором, участницей областного литературного объединения «Лира» Ланой Земницкой. В онлайн формате научно-фантастическую книгу «Терранавты. Роман о разумных осьминогах» презентовала писательница Октавия Колотилина из Москвы.

Кроме того, все желающие посетили лекцию кандидата географических наук, старшего научного сотрудника лаборатории береговых геосистем ИМГиГ ДВО РАН Алексея Горбунова о древних наводнениях.

По традиции в рамках издательской ярмарки стартовала традиционная акция «Подари книгу библиотеке», которая продлится два дня. Любители чтения могут принести книги в хорошем состоянии и подарить им вторую жизнь, пополнив библиотечные фонды. Сотрудники с радостью примут эти дары и порадуют всех желающих новыми изданиями.

Напомним, книжная ярмарка «Книжное ожерелье Тихого океана» проходит с 25 по 26 сентября. Выставка-ярмарка расположена в фойе первого этажа и открыта для посетителей. Также в рамках ярмарки проходит конкурс «Лучшее краеведческое издание», география которого охватывает не только Сахалинскую область, но и другие регионы Дальнего Востока, включая Хабаровский край, Амурскую и Магаданскую области, а также Олекминский район Республики Саха (Якутия) и один из городов Центральной России — Истру Московской области.