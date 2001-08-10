Для владельцев собак в Приамурье введут новые штрафы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Амурской области введут новые штрафы для владельцев домашних животных. Об этом сообщает ИА "Порт Амур", ссылаясь на управление ветеринарии региона.

- В следующем году ожидается внесение изменений в областной закон об административных правонарушениях, которые дадут возможность наказывать владельцев животных за нарушения требований к содержанию домашних животных, разработанные на региональном уровне. К примеру, будут предусмотрены штрафы за выгул собаки без поводка, отсутствие у нее регистрации, а также отказ владельца убрать за своим животным во время прогулки, - проинформировали в пресс-службе ведомства.

В этом году более 370 сообщений о нарушениях при содержании животных поступило от амурчан в областное управление ветеринарии. Как правило, люди жаловались на агрессивных собак и нарушения правил выгула. Также жители сообщали о случаях, когда неизвестные выбрасывали щенков и котят.

За восемь месяцев 2024 года на амурчан было наложено 22 штрафа на 220 тысяч рублей. Большая часть касалась нападений домашних собак на людей.