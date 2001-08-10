Предприятиям Южно-Сахалинска предлагают коллективно привиться от гриппа
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Администрация города оказывает содействие предприятиям и организациям в проведении выездной вакцинации сотрудников. Муниципалитет тесно взаимодействует со всеми поликлиниками областного центра, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Напомним, прививочная кампания стартовала в конце августа. Вакцинация от гриппа проводится бесплатно по полису ОМС. За это время привито более 250 сотрудников администрации.
– Наступает осенне-зимний период, который обычно сопровождается ростом заболеваемости. Поэтому, мы предлагаем руководителям предприятий воспользоваться выездной вакцинацией от гриппа без отрыва от производства. У нас активно поступают заявки от учреждений образования, культуры, спорта. Мы также призываем руководителей предприятий из других сфер воспользоваться такой возможностью и организовать процесс у себя на рабочем месте, – рассказала директор департамента социальной политики администрации Южно-Сахалинска Эльвира Юркова.
Дополним, перед вакцинацией медицинский работник проводит осмотр пациента, уточняет по поводу аллергических реакций. Прививка проводится при отсутствии противопоказаний и каких-либо симптомов недомогания.
Для проведения выездной прививочной компании от гриппа работодателю необходимо подать заявку на коллективную вакцинацию в департамент социальной политики Южно-Сахалинска по телефонам: 300-596, 300-722, в рабочее время
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