В селах Южно-Сахалинска 26 сентября будет организована выездная торговля
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Жители Синегорска, Санаторного, Ключей, Старорусского, Березняков завтра, 26 сентября, смогут приобрети мясо (свинину) от местного производителя, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Торговля развернется по следующим адресам:
- Синегорск, ул. Коммунистическая, 42 – 09.30 — 12.00;
- Санаторное, около магазина «Продукты» - 12.30-13.00;
- Ключи, ул. Советская, 45А (напротив магазина «Мечта») - 13.00-13.30
- Старорусское, ул. Центральная,12 — 14.00-14.30
- Березняки, ул. Зеленая,20А — 15.00-16.00.
Также в планировочном районе Луговое завтра будет организована торговля яйцами и мясом птиц. Приобрести продукцию можно будет по адресу: ул. Дружбы, 56 с 10.00 до 16.00.
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