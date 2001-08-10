Завершено благоустройство дворов в двух районах Сахалина в рамках проекта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Работы по обновлению дворовых территорий завершили в Холмском и Томаринском районах. Благоустройство общественных зон проходит в рамках федерального проекта «1000 дворов». Проект реализуется по всему Дальнему Востоку по поручению заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве ЖКХ.

В текущем году новый облик получат дворы в 11 муниципальных образованиях островного региона. Реализация проекта находится под контролем губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко. На эти работы было выделено 90,8 миллиона рублей, из которых 41,5 миллиона поступило из областного бюджета.

— На сегодняшний день в рамках проекта завершен ремонт в 10 из 11 дворов в Сахалинской области. В рамках благоустройства отремонтируют тротуары и проезды, создадут условия для маломобильных жителей, высадят кустарники, при необходимости обустроят зоны отдыха, спортивные и детские площадки, — отметила министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Наталия Куприна.

В Холмске завершены работы по адресу: улица Советская, 97. Здесь было заменено асфальтобетонное покрытие, установлена детская площадка, обеспечено освещение и проведено озеленение.

Работы также завершены в селе Черемшанка Томаринского района во дворе дома 1 по улице Ленина. Здесь проведены демонтажные работы, установлены бордюры, уложено тротуарное покрытие, а также установлены скамейки.

– Я очень рад, что наш двор наконец-то отремонтировали. Теперь на парковке нет ям, установили новые фонари, и стало намного светлее. Для детей сделали небольшую детскую площадку, – поделился мнением житель Холмска Михаил Богданов.

Дворы, которые приведут в порядок в этом году, определяли сами сахалинцы и курильчане в ходе онлайн-опроса. В результате, был сформирован перечень придомовых территорий, которые, по мнению жителей, больше всего нуждаются в благоустройстве.