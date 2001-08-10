Завершено благоустройство дворов в двух районах Сахалина в рамках проекта "1000 дворов"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Работы по обновлению дворовых территорий завершили в Холмском и Томаринском районах. Благоустройство общественных зон проходит в рамках федерального проекта «1000 дворов». Проект реализуется по всему Дальнему Востоку по поручению заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве ЖКХ.
В текущем году новый облик получат дворы в 11 муниципальных образованиях островного региона. Реализация проекта находится под контролем губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко. На эти работы было выделено 90,8 миллиона рублей, из которых 41,5 миллиона поступило из областного бюджета.
— На сегодняшний день в рамках проекта завершен ремонт в 10 из 11 дворов в Сахалинской области. В рамках благоустройства отремонтируют тротуары и проезды, создадут условия для маломобильных жителей, высадят кустарники, при необходимости обустроят зоны отдыха, спортивные и детские площадки, — отметила министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Наталия Куприна.
В Холмске завершены работы по адресу: улица Советская, 97. Здесь было заменено асфальтобетонное покрытие, установлена детская площадка, обеспечено освещение и проведено озеленение.
Работы также завершены в селе Черемшанка Томаринского района во дворе дома 1 по улице Ленина. Здесь проведены демонтажные работы, установлены бордюры, уложено тротуарное покрытие, а также установлены скамейки.
– Я очень рад, что наш двор наконец-то отремонтировали. Теперь на парковке нет ям, установили новые фонари, и стало намного светлее. Для детей сделали небольшую детскую площадку, – поделился мнением житель Холмска Михаил Богданов.
Дворы, которые приведут в порядок в этом году, определяли сами сахалинцы и курильчане в ходе онлайн-опроса. В результате, был сформирован перечень придомовых территорий, которые, по мнению жителей, больше всего нуждаются в благоустройстве.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
16:07 19 Сентября Сахалинец, пользуясь служебной заправочной картой, украл более 5 тонн бензина
10:50 20 Сентября Инфляция в августе на Сахалине и Курилах замедлилась
15:07 19 Сентября Сахалинским школьникам и студентам помогут выстроить свою карьеру
13:36 19 Сентября В аэровокзале Южно-Сахалинска открылась выставка семейных фотографий
16:10 29 Августа Сахалинским предпринимателям стал доступен маркетплейс услуг для бизнеса
15:50 12 Сентября На Кунашире найдены "грибоживотные", способные перемещаться
14:12 30 Августа Три тысячи муаровых лент раздали в Южно-Сахалинске в канун 3 сентября
12:47 12 Сентября На Сахалине задержали жителя Костромы, которого подозревают в нападении на женщин
Выбор редакции
- 14:22 Вчера В Южно-Сахалинске к ответственности за езду по встречной полосе привлечен водитель
- 11:39 24 Сентября Северо-Курильск преображается в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды"
- 15:23 23 Сентября На международном турнире по плаванию "Сахмастерс" разыграли 38 комплектов наград
- 12:42 20 Сентября Сахалинцам предлагают принять участие в написании Литературного диктанта
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?