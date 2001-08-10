Жителей СНТ призывают заключать договоры на вывоз мусора
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Администрация Южно-Сахалинска напоминает жителям СНТ о необходимости заключения договоров с региональным оператором на вывоз мусора, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
В соответствии с федеральным и региональным законодательством, СНТ, как юридические лица, обязаны организовывать на своей территории места накопления мусора и заключать договоры на вывоз твердых коммунальных отходов.
В настоящее время в муниципалитете зарегистрировано 230 садоводческих некоммерческих товариществ. На сегодняшний день договоры на вывоз ТКО с АО «Управление по обращению с отходами» (региональным оператором) заключены только у половины СНТ, лишь в 12-ти - обустроены специализированные места. Сейчас в работе управления мониторинга городского хозяйства поступившие заявки на согласование мест еще для 51-го СНТ.
В свою очередь администрация города готова оказать содействие и консультативную помощь жителям и руководителям СНТ. Для этого необходимо обратиться в рабочее время в департамент городского хозяйства по адресу: пр. Мира, 64А, каб. 118. Телефон: 300-461 (доб. 11). Специалисты помогут выбрать место для расположения площадки и оформить заявку для дальнейшего согласования.
Администрация Южно-Сахалинска ведет регулярный мониторинг территорий на предмет выявления и ликвидации стихийных несанкционированных свалок. Жителей города также просят оказывать содействие администрации в недопущении организации несанкционированных свалок. В случае если неизвестные выгружают мусор, следует сфотографировать нарушителя (чтобы был виден процесс и номер машины), указать дату и время и направить в административную комиссию администрации города по электронной почте для привлечения нарушителя к ответственности на электронную почту [email protected].
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