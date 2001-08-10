Новый комплекс фиксации нарушений в Южно-Сахалинске собрал с владельцев большегрузов штрафов на миллион
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске усилен контроль за перевозкой сыпучих строительных материалов без использования полога. Вблизи пункта весового контроля на проспекте Мира в южной части города установлен комплекс автоматической фиксации нарушений «Страж». С его помощью департамент общественной безопасности и контроля администрации фиксирует нарушения, связанные с перевозкой сыпучих грузов без укрывного материала, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
В автоматическом режиме камера фиксирует нарушение, материалы направляются в административную комиссию, которая в свою очередь выносит постановление в соответствии со статьей 21.4 областного закона об административных правонарушениях. Штраф для владельцев - физических лиц - составляет 1,5 тыс. рублей, для юридических - 35 тыс. рублей.
- К примеру, большое количество грузовиков движется с карьера, везя щебень и иной инертный материал с непокрытыми кузовами, они рассыпаются по дороге, что противоречит правилам благоустройства. Комплекс фиксации заработал 26 августа, за первую неделю было выявлено больше 100 нарушений. Уже вынесены постановления, общая сумма штрафов составила около 1 млн рублей, - комментирует начальник отдела контроля за сохранностью автомобильных дорог департамента общественной безопасности и контроля администрации Южно-Сахалинска Максим Лебедев.
На сегодня нарушений зафиксировано уже более 300.
Администрация города напоминает водителям большегрузов о необходимости соблюдения правил благоустройства, установки пологов, укрывного материала на кузовы для недопущения рассыпания перевозимого груза.
Кроме того, отметим: для въезда на территорию города большегрузу, чья масса с грузом превышает установленные нормативы, необходимо разрешение. Перевозчикам напоминают о необходимости соблюдения требований по движению тяжеловесного транспорта по как региональным дорогам, так и муниципальным. Для этого им необходимо обратиться за выдачей специального разрешеия в ФКУ «Росдормониторинг» в электронном виде.
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