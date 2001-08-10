Жителям Южно-Сахалинска предлагают высказать мнение об изменении маршрута №11

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жителям областного центра предлагают принять участие в опросе и выбрать один из двух вариантов движения маршрута № 11.

- Оставить действующую схему движения маршрута №11 от кладбищенского комплекса №2 до гостиницы «Земляничные холмы» и в обратном направлении;

- изменить схему движения маршрута №11 следующим образом: от кладбищенского комплекса №2 до железнодорожного вокзала (ТПУ «Привокзальный») и в обратном направлении до остановочного пункта «Кладбищенский комплекс №2». Этот вариант позволит увеличить количество рейсов автобусов маршрута №11 в течение дня.

Принять участие в опросе можно на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска. Чтобы принять участие в опросе, необходимо набрать номер системы телефонного голосования 300-960, дождаться голосового меню и после сигнала набрать добавочный номер одного из вариантов ответа.

Голосование продлится с 25 по 29 сентября включительно.

Для получения объективного результата в голосовании просим принять участие жителей города, которые ежедневно пользуются автобусами этого маршрута. Обращаем внимание, что проголосовать с одного телефонного номера можно только один раз.