Начисление платежей за наём в муниципальных жилых помещениях временно не производится

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Начисление платежей за найм в муниципальных жилых помещениях временно не производится. Это связано с ликвидацией МУП «ГИАЦ». Начисление приостановлено с 1 июля 2024 года, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В настоящее время администрация города определяет юридическое лицо, которое возьмет на себя функции по начислению и сбору оплаты за найм. При определении компании нанимателей известят о ее наименовании, контактных данных, а также о платежных реквизитах через размещение информации на официальном сайте администрации, в социальных сетях и СМИ.

Начисление будет произведено с 1 июля без штрафов и пени.