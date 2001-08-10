Тихоокеанское
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11:23, | Новости общества Сахалина и Курил

Начисление платежей за наём в муниципальных жилых помещениях временно не производится

Начисление платежей за наём в муниципальных жилых помещениях временно не производится

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Начисление платежей за найм в муниципальных жилых помещениях временно не производится. Это связано с ликвидацией МУП «ГИАЦ». Начисление приостановлено с 1 июля 2024 года, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В настоящее время администрация города определяет юридическое лицо, которое возьмет на себя функции по начислению и сбору оплаты за найм. При определении компании нанимателей известят о ее наименовании, контактных данных, а также о платежных реквизитах через размещение информации на официальном сайте администрации, в социальных сетях и СМИ.

Начисление будет произведено с 1 июля без штрафов и пени.

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