Сахалинец не оплатил вовремя 300 тысяч рублей штрафа и теперь должен уже 600 тысяч

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В отделении судебных приставов по Поронайскому району Управления Федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области на исполнении находится исполнительное производство - предметом которого является административный штраф за совершение административных правонарушений, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УФССП РФ по Сахалинской обалсти.

В июле текущего года в ОСП по Поронайскому району поступило постановление в отношении одного из жителей города Поронайск, согласно данному постановлению предметом исполнения является штраф, как вид наказания по делам об административных правонарушениях. Сумма штрафа составила 300 000 рублей.

Судебный пристав - исполнитель составил протокол по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания», а именно неуплата административного штрафа.

Суд рассмотрев, административный материал в отношении поронайца, признал его виновным в неуплате штрафа и назначил наказание в виде административного штрафа в двукратном размере, теперь правонарушитель должен заплатить 600000 рублей.