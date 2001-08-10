В Южно-Сахалинске 25 сентября продолжаются работы по благоустройству

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Городские службы ежедневно приводят в порядок дороги и общественные пространства, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В рамках текущего содержания улично-дорожной сети сегодня запланированы следующие работы:

- устранение дефектов дорожного полотна на пр. Мира;

- устройство понижающего бортового камня на пересечении пр. Мира - ул. А. Буюклы;

- установка люков и решеток дождеприемных колодцев по пр. Коммунистическому;

- устройство асфальтобетонного покрытия по ул. Милицейская от ул. Бумажная в северном направлении;

- демонтаж люков смотровых и дождеприемных колодцев по ул. 1905 года и на ул. Пуркаева в районе дома № 63;

- устройство тротуара по ул. Невельской от ул. Комсомольская до ул. Физкультурная.

В рамках содержания объектов городского зеленого хозяйства в скверах и общественных пространствах продолжается уборка мусора, подметание и мытье дорожек, протирка МАФов в скверах и на детских площадках, удаление сорной растительности с брусчатки.

Также сегодня продолжаются работы по кошению газона на пр. Коммунистическом. В городе ведется прополка цветов, полив клумб, формовка живой изгороди и отдельных кустарников, сбор опавшей листвы, обработка зеленых насаждений от вредителей, восстановление газонов в скверах.