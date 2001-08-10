В начале октября храму Святителя Иннокентия Московского в Южно-Сахалинске исполняется 30 лет
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В начале октября храму Святителя Иннокентия Московского в Южно-Сахалинске исполняется 30 лет. К важному событию для прихожан и жителей города подготовлена особая программа, рассказали ТИА "Острова" в городской аминистрации.
Так, 5 октября в 17.00 в храме по адресу ул. Пограничная, 38 пройдет вечернее праздничное богослужение, а 6 октября в 9.00 состоится божественная литургия, которую возглавит архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Никанор.
В честь юбилея запланирован торжественный вечер и концерт группы «Largo», он состоится 6 октября в 17.00 в ККЗ «Октябрь». Вокальный коллектив уже выступал в Южно-Сахалинске. К юбилею храма артисты готовят особую программу с духовной музыкой и новыми авторскими песнями.
– Мы ждем много гостей, которые приедут, чтобы разделить с нами праздник. Группа «Ларго» исполнит песнопения. Сейчас готовим пригласительные билеты и все желающие могут прийти за ними в храм, чтобы стать участниками праздника, – рассказал настоятель храма, протоиерей Виктор Горбач.
7 октября в областной детской библиотеке состоится научно-практическая конференция, где обсудят вопросы общероссийской идентичности, а также вспомнят роль православной церкви в истории освоения Дальнего Востока и Сахалинской области. Одним из спикеров конференции станет известный российский религиовед, доктор исторических наук Роман Силантьев. Также запланировано выступление блогера, писателя, автора телеграм-канала «Сыны монархии» и книги «Русские супергерои» Романа Антоновского. Одним из докладчиков станет сахалинский историк, преподаватель СахГУ Александра Крылова, которая на протяжении многих лет изучает миссионерскую деятельность на Дальнем Востоке.
Кроме этого, эксперты проведут несколько встреч с жителями Южно-Сахалинска, где ответят на интересующие вопросы.
По вопросам участия в научно-практической конференции можно обращаться к организаторам по телефону: 26-14-96.
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