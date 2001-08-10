Школьники Южно-Сахалинска стали

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Масштабный проект «Движения первых» объединяет тысячи мальчишек и девчонок со всей страны. Он призван сохранить историческое наследие России, рассказали ТИА "Острова" в городской админстрации.

Церемония посвящения школьников в «Хранителей истории» прошла на площади Славы областной столицы. К ней присоединились представители Росгвардии, органов внутренних дел, фонда «Защитники Отечества», патриотических и общественных организаций города. От имени Сергея Надсадина к участникам мероприятия обратился вице-мэр Дмитрий Хайбриев.

- Сохранять и передавать новым поколениям объективные факты и правду о событиях Великой Отечественной войны — это наш долг. По всей стране проект «Хранители истории» уже объединил огромное число неравнодушных молодых людей. Они берут шефство над культурными объектами и памятниками, реставрируют мемориальные доски, - сказал Дмитрий Хайбриев. - Ребята, вы главные архитекторы своего будущего! Вы и раньше помогали сохранять и укреплять память о великом прошлом нашей страны, принимая участие в различных патриотических мероприятиях. Теперь же в рамках общероссийской акции вы сможете воплотить еще больше важных и добрых инициатив, а также узнать много новых фактов о своей малой родине.

На торжественной церемонии посвящения двадцать школьников Южно-Сахалинска были удостоены почетного знака «Хранитель истории». Ребята являются активистами проекта «Движение первых».

- Это важно, это почетно, это очень волнительно. Проект «Хранители истории» включает в себя множество направлений. Одна из главных задач — восстановление памятников. Я пока не принимал участие в подобной работе, но уже скоро надеюсь присоединиться к ней, - рассказал ученик школы №3 Глеб Черемин.

Церемония посвящения школьников в ряды «Хранителей истории» завершилась возложением цветов на Аллее Славы.

Добавим, в течение учебного года ребята будут восстанавливать и облагораживать закрепленные за ними мемориалы и памятники, популяризировать истории о подвигах своих земляков.

Напомним, «Движение первых» - это молодежное объединение, участниками которого являются активные и талантливые школьники и студенты, заинтересованные в настоящем и будущем родного края. В Южно-Сахалинске уже открыто более пятидесяти первичных отделений. Муниципальный координационный совет местного отделения «Движения первых» возглавляет мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.