В нескольких районах Южно-Сахалинска в связи с работами на теплосетях будет ограничено движение транспорта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По информации АО «Сахалинская коммунальная компания», в связи с ремонтными работами на сетях теплоснабжения сквозного проезда не будет на следующих участках дорог:

ул. Невельская, в районе дома № 58 – с 24 по 29 сентября;

ул. Антона Буюклы, в районе дома № 4 – с 26 по 27 сентября;

ул. Поповича, в районе дома №57 — с 27 по 29 сентября.

Также с 25 по 27 сентября работы будут проводиться на ул. Есенина, в районе дома №15А. На этот период будет скорректирована схема движения пассажирского транспорта. Автобусы №45ч, №45пр, №28ч, №28пр будут следовать по ул. Пуркаева, далее по утвержденному маршруту движения. Объезд автобусов маршрута №16 будет осуществляться по ул. Комсомольской с левым поворотом на ул. Пуркаева, далее по утвержденному маршруту движения, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Объезд автобусов маршрута №15 в этом районе будет осуществляться по ул. Больничной до остановочного пункта «Санаторий Аралия», далее по утвержденному маршруту.