Сахалинцев приглашают поучаствовать в олимпиаде

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Региональный центр Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина на базе Сахалинской областной универсальной научной библиотеки приглашает принять участие в ежегодной интерактивной олимпиаде «Россия в электронном мире» с 23 сентября, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ.

Участниками олимпиады могут стать:

– обучающиеся по программам среднего общего образования;

– лица, осваивающие образовательные программы среднего общего образования в форме семейного образования или самообразования;

- студенты учреждений среднего профессионального образования в области искусств.

Для прохождения заданий первого отборочного тура учащимся нужно зарегистрироваться на сайте олимпиады, где после регистрации для них будут открыты задания по истории, обществознанию и русскому языку.

Регистрация и выполнение заданий первого этапа будут доступны с 23 сентября до 2 декабря 2024 года включительно. Задания второго отборочного этапа олимпиады будут доступны с 20 декабря 2024 года по 24 января 2025 года. Завершающий этап проводится в очной форме в период с 18 по 20 марта 2025 года.

Финалисты из Санкт-Петербурга и Ленинградской области встречаются на Сенатской площади д. 3; а участники из других городов – на площадках удаленных электронных читальных залов Президентской библиотеки в регионах РФ.

Задания для олимпиады разрабатываются с использованием материалов фонда Президентской библиотеки, доступных на ее портале. Участникам рекомендуется попробовать свои силы, потренироваться и изучить вопросы в разделе "Архив" на сайте олимпиады, где представлены задания за все годы ее проведения.