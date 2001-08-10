​В аэровокзале

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

24 сентября в главной воздушной гавани зарегистрировали на рейс миллионного по счёту авиапутешественника. Именно столько человек аэровокзальный комплекс обслужил чуть меньше чем за 9 месяцев 2024 года на прилёт и на вылет, рассказали ТИА "Острова" в аэропорту Южно-Сахалинска.

Юбилейного пассажира за 2024 год зарегистрировали на рейсе авиакомпании «Россия» в Москву. Им оказалась жительница столицы Мария Лягина. Из областного центра девушка возвращалась вместе с коллегами домой, после командировки на островах. После регистрации руководство воздушной гавани поздравило миллионную путешественницу и вручило ей сертификат на бесплатное обслуживание в вип-зале нового терминала. Услугой смогла воспользоваться вся семья. Авиакомпания «Россия» в честь события подарила Марии Лягиной модель самолёта Sukhoi Superjet-100 в фирменной ливрее.

«Я не ожидала ничего подобного. Мы с семьёй, как и обычно, приехали в аэровокзал заранее, подошли к одной из стоек регистрации, тут нас и поздравили. Это было невероятно приятно. Приоритетное обслуживание в комфорте – лучший подарок для путешествия. Мы очень рады», - поделилась эмоциями миллионный пассажир Мария Лягина.

В вип-пространстве для юбилейных путешественников подготовили угощения. Отдохнув, пассажиры отправились на посадку в сопровождении личного агента по организации обслуживания пассажирских перевозок.

«Миллион обслуженных пассажиров с начала года – отличный показатель работы аэровокзала. Мы месяц за месяцем наращивали показатели по потоку авиапутешественников, летом совершили мощный скачок. За высокий сезон услугами терминала воспользовались полмиллиона человек. Для Сахалина это настоящий прорыв. Его невозможно было бы представить без развития технологий, улучшения качества обслуживания и усилий профессиональной команды аэровокзала. Мы продолжим работать для наших пассажиров, усиливать действующие направления и открывать новые», - отметил генеральный директор АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Руслан Степанец.

Летом ежедневное расписание полётов аэровокзального комплекса расширилось до 30 рейсов. Банк услуг также пополнился новыми сервисами. Такими, как Fast Track, «Опоздавший пассажир», приоритетное обслуживание организованных детских групп. Они будут действовать и в осенне-зимний период навигации, к которому в самой крупной воздушной гавани на Дальнем Востоке сейчас активно готовятся.