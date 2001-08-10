В аэровокзале "Южно-Сахалинск" обслужили миллионного пассажира с начала 2024 года
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
24 сентября в главной воздушной гавани зарегистрировали на рейс миллионного по счёту авиапутешественника. Именно столько человек аэровокзальный комплекс обслужил чуть меньше чем за 9 месяцев 2024 года на прилёт и на вылет, рассказали ТИА "Острова" в аэропорту Южно-Сахалинска.
Юбилейного пассажира за 2024 год зарегистрировали на рейсе авиакомпании «Россия» в Москву. Им оказалась жительница столицы Мария Лягина. Из областного центра девушка возвращалась вместе с коллегами домой, после командировки на островах. После регистрации руководство воздушной гавани поздравило миллионную путешественницу и вручило ей сертификат на бесплатное обслуживание в вип-зале нового терминала. Услугой смогла воспользоваться вся семья. Авиакомпания «Россия» в честь события подарила Марии Лягиной модель самолёта Sukhoi Superjet-100 в фирменной ливрее.
«Я не ожидала ничего подобного. Мы с семьёй, как и обычно, приехали в аэровокзал заранее, подошли к одной из стоек регистрации, тут нас и поздравили. Это было невероятно приятно. Приоритетное обслуживание в комфорте – лучший подарок для путешествия. Мы очень рады», - поделилась эмоциями миллионный пассажир Мария Лягина.
В вип-пространстве для юбилейных путешественников подготовили угощения. Отдохнув, пассажиры отправились на посадку в сопровождении личного агента по организации обслуживания пассажирских перевозок.
«Миллион обслуженных пассажиров с начала года – отличный показатель работы аэровокзала. Мы месяц за месяцем наращивали показатели по потоку авиапутешественников, летом совершили мощный скачок. За высокий сезон услугами терминала воспользовались полмиллиона человек. Для Сахалина это настоящий прорыв. Его невозможно было бы представить без развития технологий, улучшения качества обслуживания и усилий профессиональной команды аэровокзала. Мы продолжим работать для наших пассажиров, усиливать действующие направления и открывать новые», - отметил генеральный директор АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Руслан Степанец.
Летом ежедневное расписание полётов аэровокзального комплекса расширилось до 30 рейсов. Банк услуг также пополнился новыми сервисами. Такими, как Fast Track, «Опоздавший пассажир», приоритетное обслуживание организованных детских групп. Они будут действовать и в осенне-зимний период навигации, к которому в самой крупной воздушной гавани на Дальнем Востоке сейчас активно готовятся.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:47 Сегодня На Сахалине пенсионер решил попробовать себя в роли закладчика наркотиков
09:15 Сегодня На Сахалине будут судить иностранца, перевозившего почти 6,5 кг тяжелых наркотиков
09:48 Сегодня Департамент дорожного хозяйства и благоустройства проведет выездной прием граждан в Дальнем
11:39 Сегодня Северо-Курильск преображается в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды"
10:29 18 Сентября Фасады на улице Ленина в Южно-Сахалинске приобретают исторический облик
16:07 19 Сентября Сахалинец, пользуясь служебной заправочной картой, украл более 5 тонн бензина
16:58 17 Сентября Около 100 автобусных павильонов в Южно-Сахалинске уже оснащены маршрутными схемами
11:08 17 Сентября 17 сентября в Южно-Сахалинске продолжаются работы по благоустройству
16:10 29 Августа Сахалинским предпринимателям стал доступен маркетплейс услуг для бизнеса
15:50 12 Сентября На Кунашире найдены "грибоживотные", способные перемещаться
14:12 30 Августа Три тысячи муаровых лент раздали в Южно-Сахалинске в канун 3 сентября
12:47 12 Сентября На Сахалине задержали жителя Костромы, которого подозревают в нападении на женщин
Выбор редакции
- 11:39 Сегодня Северо-Курильск преображается в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды"
- 15:23 Вчера На международном турнире по плаванию "Сахмастерс" разыграли 38 комплектов наград
- 12:42 20 Сентября Сахалинцам предлагают принять участие в написании Литературного диктанта
- 15:07 19 Сентября Сахалинским школьникам и студентам помогут выстроить свою карьеру
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?