Тихоокеанское
информационное агентство
24 Сентября 2024
Сейчас 18:30
92,92|103,22|66,91
В нескольких районах Южно-Сахалинска в связи с работами на теплосетях будет ограничено движение транспорта
12:49, | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине механики-водители тренировались в управлении крупногабаритной техникой

На Сахалине механики-водители тренировались в управлении крупногабаритной техникой

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине с механиками-водителями армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) прошли занятия по вождению на крупногабаритной техники, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

Военнослужащим преподали теоретическую часть, включающую действия экипажа при возникновении чрезвычайных ситуаций и техническое устройство транспортного средства легкобронированного тягача (МТЛБ) и автомобиля повышенной проходимости УРАЛ-4320, а после последовала практическая часть занятий.

Тренировочные заезды проходят в условия пересеченной местности на танкодроме (автодроме). Холмистая местность островного региона позволяет максимально приблизить условия обучения к боевым.

Особое внимание уделяется навыкам маневрирования, преодоления минно-взрывных заграждений, колейных мостов, противотанковых рвов и других преград.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?