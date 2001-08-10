Северо-Курильск преображается в рамках федерального проекта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Северо-Курильске завершилось благоустройство 4 этапа парка. Именно этот проект был выбран жителями северного города в рамках Всероссийского голосования, прошедшего в ходе реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», инициированного президентом России, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве ЖКХ.

- Совсем скоро все районы островного региона завершат благоустройство территорий, которые стали лидерами рейтингового голосования в прошлом году. Опыт показывает, что обновленные общественные пространства становятся настоящими центрами притяжения для жителей и гостей городов и сел. Работа по формированию комфортной городской среды не заканчивается, впереди нас ожидает ещё больше позитивных изменений, - отметила министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Наталия Куприна.

Победителем общественного голосования в Северо-Курильске стал 4 этап благоустройства городского парка. На сегодняшний день все работы завершены. Прогулки по обновленной территории теперь наполняются новыми красками. Пешеходные зоны, вымощенные тротуарной плиткой, открывают уютные тропинки, по которым с удовольствием гуляют жители и гости города.

Для безопасности и комфорта прогулок в вечернее время по всему парку установлены опоры освещения. Теперь парк не только ухожен, но и выглядит по-настоящему живописно, даря ощущение уюта и спокойствия. Специальные зоны отдыха, оборудованные удобными лавочками, создают идеальные условия, чтобы насладиться свежим воздухом и природой.

Не оставит равнодушными и новшество – доска почета, где с гордостью размещены портреты земляков, отмеченных за высокие достижения в различных сферах деятельности. Это знак уважения и признания их вклада в развитие Северо-Курильского городского округа.

Финальной точкой масштабного преображения стала площадь перед Домом культуры. Здесь возникла уютная зеленая зона и новые удобные парковочные места для автомобилей, что значительно улучшает облик и функциональность этого важного общественного пространства.

- Я горжусь тем, что наш город уже не в первый раз становится участником такого важного проекта. Благодаря активному голосованию жителей мы смогли выбрать именно тот этап благоустройства, который был необходим. Теперь прогулки по парку стали не только приятными, но и безопасными, а новые зоны отдыха притягивают людей. Я рада видеть, как наш город меняется к лучшему, — поделилась жительница города Марина Саакян.

Напомним, нацпроект «Жилье и городская среда» реализуется в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина. Основная задача проекта – преобразить российские города и села, сделать их комфортнее для людей, дать новый импульс развитию муниципалитетов на всей территории страны. В рамках федерального проекта благоустраиваются парки, скверы, набережные. В островном регионе за пять лет новый облик получили 158 общественных территорий, 25 из них в прошлом году.