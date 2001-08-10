Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В региональном приложении «Острова.65» зарегистрировалось 100 тысяч пользователей. Этот показатель подчеркивает растущую популярность и значимость цифровых технологий в жизни жителей Сахалинской области, рассказли ТИА "Острова" в региональном правительстве.

«Острова.65» - это мобильное приложение, разработанное по поручению губернатора Валерия Лимаренко для улучшения качества жизни и повышения доступности государственных услуг для жителей региона. С момента своего запуска приложение стало удобным инструментом для многих сахалинцев и курильчан.

- Я пользуюсь приложением «Острова.65» уже несколько месяцев, и оно действительно упростило мою жизнь. В нем я формирую список продуктов, которые я планирую купить, а приложение показывает где их можно приобрети с минимальной наценкой. А если пользоваться картой сахалинца, то можно получить дополнительную скидку в магазине, - поделилась опытом использования приложения Анна Смирнова, жительница Южно-Сахалинска.

В приложении «Острова.65» можно получить удобный доступ к государственным и муниципальным услугам, записаться на прием к врачу, увидеть историю посещения медицинских организаций, узнать актуальную информацию о жизни региона, принять участие в опросах и голосованиях по важным вопросам, получить обратную связь от органов власти, оформить путёвки любительского лова, пополнить ski-pass и много другое.

- Сто тысяч пользователей - это не просто цифра. Это показатель доверия наших граждан к цифровым технологиям и их готовности активно участвовать в жизни региона. Приложение «Острова.65» было разработано, чтобы сделать жизнь каждого жителя области еще более комфортной, - прокомментировал министр цифрового и технологического развития Сахалинской области Александр Снегирев.

Разработчики приложения обещают и дальше совершенствовать функционал «Острова.65», основываясь на отзывах пользователей и актуальных потребностях жителей региона.