Южносахалинцам расскажут об онлайн-оформлении разрешений на проведение земляных работ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске 26 сентября проведут круглый стол по вопросам получения в электронной форме разрешения на проведение земляных работ для физических и юридических лиц, представителей ресурсоснабжающих организаций и сетедержателей, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Мероприятие состоится в управлении мониторинга городского хозяйства по адресу: пр. Мира, 64а, кабинет №101. Начало в 10.00.

Специалисты расскажут горожанам, как получить разрешение на проведение земляных работ через портал государственных и муниципальных услуг Сахалинской области, об электронной записи на личный прием через официальный сайт администрации Южно-Сахалинска, а также рассмотрят другие вопросы, связанные с благоустройством.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 300-725 (доб. 2, 3, 4, 5).