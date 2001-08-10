Тихоокеанское
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09:48, | Новости общества Сахалина и Курил

Департамент дорожного хозяйства и благоустройства проведет выездной прием граждан в Дальнем

Департамент дорожного хозяйства и благоустройства проведет выездной прием граждан в Дальнем

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В четверг, 26 сентября, для жителей Дальнего состоится выездное прием населения руководителем Департамента дорожного хозяйства и благоустройства Южно-Сахалинска, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Мероприятие пройдет в отделе по управлению территорией по адресу: Дальнее, ул. Алых Роз, 9А. Начало - в 16.00.

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