Тихоокеанское
информационное агентство
24 Сентября 2024
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09:15, | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине будут судить иностранца, перевозившего почти 6,5 кг тяжелых наркотиков

На Сахалине будут судить иностранца, перевозившего почти 6,5 кг тяжелых наркотиков

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В октябре прошлого года сотрудниками Пограничного управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Сахалинской области пресечена противоправная деятельность иностранного гражданина, 1988 г.р., причастного к незаконному обороту на территории Сахалинской области наркотических средств в особо крупном размере, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ПУ ФСБ России по Сахалинской области.

Злоумышленник был задержан при транспортировке запрещенных веществ. В его автомобиле обнаружены и изъяты готовые к сбыту наркотические средства (героин, метадон, ацетилкодеин) общей массой 6,455 кг.

На основании собранных Пограничным управлением материалов следственным отделом УФСБ России по Сахалинской области было возбуждено и расследовано уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере).

Материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

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