В Южно-Сахалинске завершился ремонт улицы Хлебной

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На участке улицы Хлебной от ул. Железнодорожной до ул. Западной завершились дорожные работы, покрытие восстановлено методом сплошного асфальтирования. В этом сезоне асфальтирование на всю ширину дороги выполнено на 25 участках улиц общей протяженностью 8,6 км, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

- По улице Хлебной поступали обращения от жителей города, также здесь расположен хлебозавод - ведущее предприятие пищевой отрасли, на котором работает много людей. Имелись многочисленные дефекты дорожного покрытия, поэтому мы выбрали для данного участка метод сплошного асфальтирования - на всю ширину дороги, - рассказал начальник МКУ «Управление мониторинга дорожного хозяйства и благоустройства города Южно-Сахалинска» Сергей Федорук.

Уточним, создание безопасной и комфортной дорожной инфраструктуры является одним из приоритетов администрации Южно-Сахалинска и находится на контроле мэра города Сергея Надсадина. Важно отметить, что дорожные работы и благоустройство также в зоне пристального внимания губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко.

За качеством выполнения работ на улично-дорожной сети областного центра на постоянной основе следят общественники, дорожный совет и профильные структуры.

Всего с начала года на территории городского округа приведено в нормативное состояние отдельными участками и сплошным асфальтированием более 116 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Текущий ремонт дорог в областном центре продолжается, пока позволяют погодные условия.