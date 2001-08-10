В Южно-Сахалинске завершился ремонт улицы Хлебной
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На участке улицы Хлебной от ул. Железнодорожной до ул. Западной завершились дорожные работы, покрытие восстановлено методом сплошного асфальтирования. В этом сезоне асфальтирование на всю ширину дороги выполнено на 25 участках улиц общей протяженностью 8,6 км, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
- По улице Хлебной поступали обращения от жителей города, также здесь расположен хлебозавод - ведущее предприятие пищевой отрасли, на котором работает много людей. Имелись многочисленные дефекты дорожного покрытия, поэтому мы выбрали для данного участка метод сплошного асфальтирования - на всю ширину дороги, - рассказал начальник МКУ «Управление мониторинга дорожного хозяйства и благоустройства города Южно-Сахалинска» Сергей Федорук.
Уточним, создание безопасной и комфортной дорожной инфраструктуры является одним из приоритетов администрации Южно-Сахалинска и находится на контроле мэра города Сергея Надсадина. Важно отметить, что дорожные работы и благоустройство также в зоне пристального внимания губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко.
За качеством выполнения работ на улично-дорожной сети областного центра на постоянной основе следят общественники, дорожный совет и профильные структуры.
Всего с начала года на территории городского округа приведено в нормативное состояние отдельными участками и сплошным асфальтированием более 116 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Текущий ремонт дорог в областном центре продолжается, пока позволяют погодные условия.
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