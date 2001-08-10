Тихоокеанское
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16:28, | Новости общества Сахалина и Курил

Департамент городского хозяйства проведет выездной прием граждан в Синегорске

Департамент городского хозяйства проведет выездной прием граждан в Синегорске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В среду, 25 сентября, для жителей села Синегорск состоится выездное прием населения руководителем Департамента городского хозяйства Южно-Сахалинска, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Мероприятие пройдет в отделе по управлению территорией села по адресу: ул. Коммунистическая, 16. Начало - в 16.00.

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