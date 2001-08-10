В островной столице стартовал волонтёрский проект

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На берегу озера Верхнее в городском парке культуры и отдыха состоялась «Эковолна-РВК» — эколого-просветительский проект группы компаний «Росводоканал», рассказали ТИА "Острова" в коммунальной компании.

«Эковолна» — это субботник соревновательного характера, в котором приняли участие не только сотрудники водоканала, но и других городских предприятий и организаций. Всего на берегу озера собрались около 100 человек.

«Считаю очень важным объединение усилий власти и бизнеса не только в решении вопросов производственного и строительного характера, но и тех, которые сложно измерить, но они несут в себе неоспоримую ценность – это вопросы и экологии, и воспитания (в том числе патриотического и осознанного потребления), и задачи разностороннего развития будущих поколений», - отметила первый заместитель министра экологии и устойчивого развития Сахалинской области Нелли Завалкова.

Эколого-просветительское мероприятие, включило в себя интеллектуальную, развлекательную и экологическую часть. Участники выполнили различные задания, которые предполагали в том числе и уборку территории.

Отдельное направление – это интеллектуальные «неигры» на экологическую тематику. По итогам прохождения испытаний присуждались баллы. Наибольшее количество их собрала команда Сахалинского техникума строительства и ЖКХ.

«Политика группы компаний Росводоканал – не только осуществлять качественное водоснабжение и водоотведение, но и способствовать воспитанию бережного отношения к самому ценному ресурсу – воде. Поэтому «РВК-Сахалин» реализует целый комплекс просветительских инициатив – это и уроки чистой воды для школьников Южно-Сахалинска, и многочисленные волонтерские экологические проекты – такие как уборка берегов водоемов, высаживание саженцев, забота о пострадавших животных», - отметил генеральный директор «РВК-Сахалин» Алексей Смоленский.

«Считаю, что подобные мероприятия позитивно сказываются не только на экологическом просвещении, но и на туристическом образе региона в целом. Чем больше мы не только говорим о любви к родной земле, но и доказываем это реальными действиями, тем более привлекателен становится наш регион и для туристов. А это дополнительные вливания в бюджет и развитие целого спектра инфраструктурных проектов. А значит, и стремительное развитие нашего города и региона», - добавила заместитель директора департамента культуры и туризма Администрации Южно-Сахалинска Татьяна Золотухина.