В селе Дальнее завершается строительство нового отделения поликлиники
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В селе Дальнее завершается строительство нового отделения поликлиники на 120 посещений в смену. Ход работ на объекте проинспектировал председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Отделение поликлиники № 2 в Дальнее строится за счет федеральных и областных средств в рамках программы модернизации первичного звена национального проекта «Здравоохранение». Новое учреждение войдет в состав центральной поликлиники города Южно-Сахалинска. Здание будет трехэтажным. На первом этаже разместятся отделения: рентгенологическое, функциональной диагностики, восстановительного лечения, а также помещение для забора анализов. На втором – стоматология, отделение медицинской профилактики, кабинеты терапевта, офтальмолога, отоларинголога, гинеколога, невролога, хирурга, уролога, доврачебный, неотложной помощи, а также административные помещения. На третьем этаже будет оборудован дневной стационар, включающий в себя процедурный кабинет, мужскую и женскую палаты на четыре койки каждая.
- Наша задача – обеспечить доступность медицинской помощи для жителей островного региона. Сейчас завершается строительство нового отделения поликлиники № 2 в селе Дальнее. Отделочные работы – в финальной стадии. В помещениях ведется расстановка мебели, монтаж современного медицинского оборудования. Вокруг здания выполнено благоустройство. Сформирован штат, который включает в себя узких специалистов. Учреждение будет обеспечено всем необходимым для диагностики и лечения. Все это позволит местным жителям, не выезжая за пределы села, получить должное медицинское обслуживание, - сказал председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик.
Предполагается, что до конца сентября все строительные работы на объекте будут завершены. Затем начнется процедура лицензирования нового учреждения. После этого отделение сможет приступить к работе.
- Сейчас в Дальнем действует амбулатория с участковой терапевтической службой. Есть процедурный кабинет, помещение для забора анализов. Вместо нее вскоре заработает учреждение, оказывающее полный комплекс медицинских услуг, - отметил исполняющий обязанности главного врача поликлиники центральной поликлиники города Южно-Сахалинска Рустам Алтынбаев
Жители села Дальнее очень рады, что вскоре в шаговой доступности появится отделение поликлиники.
- Ждем не дождемся, когда оно заработает. Это очень улучшит нашу жизнь. Очень утомительно каждый раз ехать в город, а потом возвращаться. Ждем также, чтобы были хорошие врачи и медсестры, - поделилась пенсионерка Галина Ивановна.
- Как только у нас заработает отделение поликлиники, решится масса проблем. Главное – не надо будет ездить в город. Это очень трудно для больного человека. Также мы надеемся, что в новом отделении будет и оборудование самое современное, - рассказала жительница села Елена Кулинченко.
Общая площадь нового отделения составляет около 3,9 тысячи квадратных метров.
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