Тихоокеанское
информационное агентство
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11:55, | Новости общества Сахалина и Курил

Военнослужащие на Сахалине тренировались стрелять лежа, стоя и с колена

Военнослужащие на Сахалине тренировались стрелять лежа, стоя и с колена

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Военнослужащие армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) сдали зачеты, выполнив упражнения контрольных стрельб на Сахалине, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

В ходе занятий на полигоне «Троицкий» военнослужащие выполнили одиночные упражнения стрельб из стрелкового оружия с перемещением огневой позиции. Стрельба велась из положений «лёжа», «стоя» и «с колена» по мишеням на различных дальностях.

Перед выходом на огневой рубеж военнослужащие изучили требования безопасности, условия выполнения упражнений стрельб из стрелкового оружия, порядок выверки прицела, правила ведения огня, а также способы определения дальности до цели.

Данные занятия не только повышают навыки скоростной стрельбы у военнослужащих, но и способствуют успешному выполнению боевых задач в ближнем бою.

Занятия по огневой подготовке с личным составом проводились на нескольких учебных местах, где отрабатывались нормативы изготовки к бою, выполнение упражнение контрольных стрельб УКС-1 и упражнение контрольных стрельб УКС-2.

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