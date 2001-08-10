Южно-Сахалинск участвует в конкурсе за звание

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Победитель будет определен членами организационного комитета конкурса по итогам результатов народного голосования 12 декабря нынешнего года, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Голосование продлится до 1 декабря. В этом году в нем, помимо Южно-Сахалинска, принимают участие Владивосток, Владикавказ, Владимир, Вологда, Екатеринбург, Зарайск, Ижевск, Иркутск, Калуга, Кемерово, Кострома, Курск, Мурманск, Нальчик, Омск, Псков, Ростов-на-Дону, Рязань, Смоленск, Сургут, Сыктывкар, Тамбов, Томск, Тула, Чита.

В 2024 году культурной столицей России стал Нижний Новгород, в 2025 году этот статус перейдет к Грозному.