Тихоокеанское
информационное агентство
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10:50, | Новости общества Сахалина и Курил

День открытых дверей пройдет в архиве администрации Южно-Сахалинска

День открытых дверей пройдет в архиве администрации Южно-Сахалинска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Архивный отдел управления документационного обеспечения МКУ «Управление делами администрации города Южно-Сахалинска» проведет день открытых дверей 26 сентября, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Специалисты расскажут о предоставлении государственных (муниципальных) услуг, проконсультируют и покажут наглядно все этапы подачи заявления в электронной форме на портале Госуслуг.

Прием будет проходить с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: ул. Ленина, 69. Справочную информацию можно получить по номеру телефона 300-829 (добавочный 1-6).

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