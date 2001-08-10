Тихоокеанское
информационное агентство
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10:47, | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске сегодня продолжаются работы по благоустройству

В Южно-Сахалинске сегодня продолжаются работы по благоустройству

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Городские службы ежедневно приводят в порядок дороги и общественные пространства, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В рамках текущего содержания улично-дорожной сети сегодня запланированы следующие виды работ:

- устройство пониженного бортового камня на пересечении пр. Мира с ул. Буюклы;

- подготовка к асфальтированию парковки на ул. Пуркаева (с северной стороны здания №63);

- устройство тротуаров на ул. Невельской на участке от ул. Комсомольской до ул. Физкультурной;

- работы на дорожном полотне на ул. Физкультурной;

- восстановление тротуара на ул. Емельянова (в районе дома №27);

- восстановление асфальтобетонного покрытия на ул. Милицейской на участке от ул. Бумажной в северном направлении.

В рамках содержания объектов городского зеленого хозяйства в скверах и общественных пространствах продолжается уборка мусора, подметание дорожек, протирка МАФов, удаление сорной растительности с брусчатки. В скверах на проспекте Победы идет покос травы, прополка цветов, подготовка участков для посадки кустарников. Кроме этого, на озелененных территориях в городе проводится работа по формовке живой изгороди и отдельных кустарников, сбор опавшей листвы.

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